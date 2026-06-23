Gharibabadi ametangaza kufikiwa makubaliano kuhusu taratibu za mazungumzo yajayo

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Kazem Gharibabadi, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje, alisema: Baada ya kufanyika kwa kikao cha Kamati ya Ngazi ya Juu ya ufuatiliaji wa utekelezaji wa Mkataba wa Maelewano wa Islamabad siku ya Jumapili, ambacho kiliendelea hadi alfajiri ya Jumatatu, pia kulifanyika mazungumzo ya kiufundi ili kubainisha taratibu za utekelezaji wa mkataba huo na tamko lililotolewa mwishoni mwa kikao cha ngazi ya juu, na makubaliano muhimu yalifikiwa.

Gharibabadi aliongeza: Kulingana na makubaliano yaliyofikiwa, mazungumzo yajayo yatafanyika chini ya Kamati ya Ngazi ya Juu kwa ushiriki wa Mwenyekiti wa Baraza la Kushaurisha la Kiislamu na Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, Makamu wa Kwanza wa Rais wa Marekani, na Mawaziri Wakuu wa Pakistani na Qatar. Pia, iliamuliwa kuunda vikundi vinne vya kazi: vya kukomesha vikwazo, vya nyuklia, vya ujenzi mpya na maendeleo ya kiuchumi, na vya ufuatiliaji na utekelezaji.

Mwenyekiti wa timu ya mazungumzo ya kiufundi ya nchi yetu pia alisema wazi: Kulingana na makubaliano ya Kamati ya Ngazi ya Juu na tamko la mwisho la mazungumzo ya jana usiku, pia iliamuliwa kuanzisha sehemu ya mawasiliano kati ya nchi wanachama wa mkataba huo kwa ajili ya usafiri salama wa meli za biashara kupitia Mlango-Bahari wa Hormuz, na kitengo cha kuzuia migogoro nchini Lebanon kati ya nchi wanachama, Pakistani na Qatar.

Gharibabadi aliongeza: Wakuu wa timu za kiufundi za nchi nne, wakati wakifuatilia na kuongoza shughuli za vikundi vya kazi na vitengo viwili vilivyotajwa, wataripoti kwa Kamati ya Ngazi ya Juu.

Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu hatimaye alisema: Katika mazungumzo ya kiufundi, hatua muhimu zilichukuliwa kwa ajili ya kutoa leseni ya jumla ya uuzaji wa mafuta, bidhaa za petrokemikali za Iran, bidhaa za mafuta na huduma zote zinazohusiana, pamoja na makubaliano kuhusu kuachiliwa kwa mali zilizogandishwa.

Kwa msingi huo, leseni ya jumla ya uuzaji wa mafuta, bidhaa za petrokemikali, bidhaa za mafuta na huduma zinazohusiana ilitolewa na upande wa Marekani na kuchapishwa kwenye tovuti ya OFAC.

Pia, iliamuliwa kwamba makubaliano yaliyotiwa saini kuhusu kuachiliwa kwa fedha zilizogandishwa kwa kiasi cha dola bilioni 12 (mabilioni mawili ya dola 6 kila moja), yataingia mara moja katika awamu ya utekelezaji.