Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, leo alasiri, Makamu wa Rais na Waziri wa Hazina wa Marekani walidai kwamba Tehran imekubali kuwaalika wakaguzi wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomia (IAEA) katika ardhi yake.

JD Vance, Makamu wa Rais wa Marekani, leo katika mkutano wake wa waandishi wa habari katika Hoteli ya Bürgenstock alisema: «Wairani wamekubali kuwaalika tena wakaguzi wa IAEA nchini mwao.»

Ismail Baqaei, msemaji wa timu ya mazungumzo, katika suala hili alisema: «Mwingiliano wa Iran na shirika utaendelea kulingana na majukumu ya Iran chini ya makubaliano ya ulinzi, kwa utaratibu uliopo, na kwa kufuata maamuzi ya Baraza la Kushaurisha la Kiislamu na maamuzi ya Baraza Kuu la Usalama wa Taifa.»

Kwa mujibu wa vyanzo vinavyofahamu maudhui ya mazungumzo ya jana nchini Uswizi, Tehran wakati wa mazungumzo yaliyochukua saa 18, haikufanya mazungumzo yoyote kuhusu dosari ya nyuklia, wala haikukubali ahadi mpya. Kuanza kwa mazungumzo ya nyuklia katika mfumo wa Mkataba wa Maelewano wa Islamabad kwa ajili ya kumaliza vita kati ya Iran na Marekani, kunategemea utekelezaji wa kifungu cha 13 cha mkataba huo.

Katika kipindi cha mwaka uliopita, ushirikiano kati ya Iran na IAEA, hata baada ya vita vya siku 12, haukukatizwa kabisa.

Tehran katika mfumo wa «Sheria ya kuwalazimisha serikali kusimamisha ushirikiano na IAEA» iliyopitishwa tarehe 25 Juni 2025, kwa kila kisa kulingana na uamuzi wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, imewaalika wakaguzi wa IAEA kwa ajili ya kutembelea maeneo ya nyuklia yanayofanya kazi nchini Iran.

Katika kipindi cha mwaka mmoja tangu kupitishwa kwa sheria hii, wakaguzi wa shirika, kwa idhini ya Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, wamekagua mara kadhaa kituo cha nyuklia cha Bushehr na kufuatilia mchakato wa upakiaji wa mafuta kwenye kituo hicho na Urusi.

Kwa hivyo, suala la kufanya ukaguzi wa kimfano katika vituo vya nyuklia vinavyofanya kazi nchini Iran si jambo jipya, na Tehran imekuwa ikishirikiana na shirika katika suala la kutembelea vituo hivi.

Kutembelea vituo vya nyuklia vilivyoharibiwa na kushughulikia hali ya akiba ya urani iliyorutubishwa ya Iran, kunategemea kufikiwa kwa utaratibu maalum katika makubaliano ya mwisho baada ya mazungumzo ya siku 60 yaliyoainishwa katika Mkataba wa Maelewano wa Islamabad.