Ghalibaf: Mlango-Bahari wa Hormuz utaendeshwa na Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Mohammad Baqer Ghalibaf, Mwenyekiti wa timu ya mazungumzo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika safari ya kurudi kutoka mazungumzo ya nne nchini Uswizi, katika mahojiano yaliyopeperushwa Jumatatu usiku (Juni 22) na vyombo vya habari vya taifa, alisema: «Baadhi ya marafiki wanahisi kwamba uwanja wa kidiplomasia unakinzana na uwanja wa kijeshi, lakini kwa msingi hii ni dhana potofu. Kwa sababu katika uwanja wa kijeshi, mafanikio yoyote yanayopatikana, yanaweza kuleta matunda pale tu ushindi huo unaposajiliwa na kudumu kwa kisiasa na kisheria. Bila diplomasia, juhudi za uwanja wa vita hazitazaa matunda.»

Mwenyekiti wa timu ya mazungumzo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran aliendelea kusema: «Katika suala la Lebanon, tangu tulipoingia kwenye mazungumzo ya Uswizi, tuliona kwamba moto wa adui dhidi ya Lebanon umezimwa na sehemu kubwa ya watu wamerudi nyumbani kwao. Insha'Allah, kwa uamuzi uliofanywa Uswizi, tutakamilisha uadilifu wa ardhi na uhuru wa kitaifa wa Lebanon katika mazungumzo haya, na hatutauacha mpaka tufikie matokeo.»

Hatuna imani na Marekani

Ghalibaf, akisema kwamba hatukuwa na imani na Wamarekani na hatuna imani nao, na ni busara kuendelea kutokuwa na imani nao katika siku zijazo, alisema: «Katika mazungumzo na upande wa Marekani, tulifuata ramani ya barabara na mfano ulio wazi, na kifungu cha 13 cha mkataba kilijumuishwa, ambacho kwa msingi wake, kutokana na kutokuamini upande wa Marekani, hatua za Marekani katika vifungu 1, 4, 5, 10 na 11 zilipaswa kufanywa mara baada ya kusainiwa kwa mkataba, au angalau taratibu zake za utekelezaji zianzishwe, ili tuhakikishe kwamba kazi imeanza; kisha tukaingia katika masuala mengine.»

Mwenyekiti wa Baraza la Kushaurisha la Kiislamu alisisitiza: «Mojawapo ya mafanikio mazuri ya wenzetu katika timu ya mazungumzo ni kwamba matukio mawili makubwa yalitokea na wakati huo huo na kusainiwa kwa mkataba, mzingiro uliondolewa. Ikiwa tungetaka kufanya hivyo kwa njia ya kijeshi, bila shaka ingekuwa vita na uharibifu; lakini mliona kwamba mzingiro uliondolewa mara moja.»

Aliendelea kukumbusha: «Trump baada ya kusaini mkataba alitangaza kwamba Mlango-Bahari wa Hormuz umefunguliwa tangu usiku wa leo; wakati kulingana na kifungu cha 4 cha mkataba, ulipaswa kufunguliwa ndani ya siku 30 na kwa sheria za Iran. Huu ni uwezo wa Jamhuri ya Kiislamu kwamba tuliweza kumlazimisha Trump kurekebisha tweet aliyokuwa amechapisha, na hii ni matokeo ya mchanganyiko wa nguvu zetu laini na ngumu.»

Kuachiliwa kwa fedha zilizogandishwa na kuondolewa kwa vikwazo vya mafuta kumekamilika

Mwenyekiti wa timu ya mazungumzo ya Iran aliendelea kuzungumzia kuachiliwa kwa mali zilizogandishwa za nchi yetu na kusema wazi: «Kulingana na kifungu cha 11, fedha mbili za dola bilioni 6 kila moja zilipaswa kuachiliwa, ambazo hatua zake za maandalizi zilikuwa zimefanywa katika safari ya Qatar, lakini saini ya mwisho ilipaswa kufanywa Uswizi, ambayo ilifanyika.»

Alisisitiza: «Katika kifungu cha 10, suala la uuzaji wa mafuta ghafi, petrokemikali na bidhaa zake tanzu, pamoja na masuala ya benki, bima na usafirishaji yanajadiliwa. Kwa kuwa makubaliano ya mwisho bado hayajafikiwa, vikwazo bado vipo; hivyo, kulingana na makubaliano yaliyotiwa saini, mpaka kufikiwa makubaliano ya mwisho, vikwazo vya mafuta vimeondolewa.»

Ghalibaf alitaja suala jingine muhimu kuwa ni mfumo wa jinsi ya kufuatilia utekelezaji wa vifungu vya mkataba hadi mwisho wa siku 60 na akasema: «Suala hili pia lilikamilika na uratibu ulifanywa ili timu za Iran na Marekani ziwe na vikao na kufuatilia masuala haya na utekelezaji wake.»