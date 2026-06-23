Mashauriano ya Erdogan na Pezeshkian kuhusu mazungumzo ya Iran-Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ofisi ya Mawasiliano ya Ikulu ya Uturuki ilitoa taarifa Jumanne kuhusu mashauriano ya simu kati ya Recep Tayyip Erdogan, Rais wa Uturuki, na mwenzake wa Iran.

Katika taarifa iliyotolewa na Ofisi ya Mawasiliano ya Ikulu ya Uturuki kuhusu suala hili imesemwa: «Erdogan katika mazungumzo yake ya simu na Pezeshkian, alisisitiza umuhimu wa kuwa macho dhidi ya pande zinazoweza kujaribu kuweka vikwazo katika mazungumzo.»

Hili linajiri wakati Hakan Fidan, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, hapo awali katika mahojiano na kituo cha televisheni cha JTBC kilichopo Korea Kusini alisema: «Mimi ni mwenye matumaini makubwa; kwa sababu ninashauriana mara kwa mara na pande zote mbili, kwa upatanishi wa Pakistani, na pamoja na wachezaji wengine kadhaa wa kikanda wanaohusika katika suala hili. Tunajitahidi kwa kadiri ya uwezo wetu kuwasaidia (Marekani na Iran) kufikia makubaliano. Kwa sasa, Israeli inafikiri kwamba makubaliano yoyote kati ya Marekani na Iran katika muundo wake wa sasa yanakinzana na maslahi ya Tel Aviv. Ndiyo sababu haikwami kutumia kila njia kugeuza au kuhujumu mazungumzo.»