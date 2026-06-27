Mwakilishi wa Lebanon: Israel inajaribu kuanzisha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Amin Shari, mwakilishi wa Lebanon Bungeni anayehusishwa na Hizbullah, alisisitiza: Msimamo wa chama hiki kuhusu kupinga mazungumzo ya moja kwa moja na utawala wa Kizayuni haubadiliki.

Aliongezea: Israel inajaribu kupata kile ambacho haikupata kupitia mapigano ya kijeshi kwa kuanzisha vita kati ya watu wa Lebanon. Tel Aviv inataka kupata makubaliano zaidi kutoka kwa Lebanon.

Shari alisema: Ridhaa ya Hizbullah kwa kupelekwa kwa jeshi la Lebanon kusini mwa Mto Litani inategemea kuondolewa kabisa kwa utawala wa Kizayuni kutoka eneo hilo.

Kabla ya hapo, Ahmad Qabalan, mufti wa Kijafari wa Lebanon, katika taarifa yake alionya kwamba makubaliano kati ya serikali yake na utawala wa Kizayuni yaliyosimamiwa na Marekani ni "janga kubwa zaidi la kitaifa" katika historia ya Lebanon na hayana uhalali wowote.

Aliongezea kuwa serikali ya sasa ya Lebanon inawakilisha yenyewe tu, si watu wa Lebanon.

Qabalan aliendelea: Hatari ya jambo hili ni kwamba mfumo huu wa makubaliano unazipa jeshi la Kizayuni kwa vitendo aina ya ulezi juu ya vitendo vya jeshi na maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Lebanon, na pia kwa siri unatambua mamlaka ya Tel Aviv juu ya maeneo ambayo imeyatekwa.