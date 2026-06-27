Mufti wa Kijafari wa Lebanon: Makubaliano ya serikali ya Beirut na Israel ni janga kubwa la kitaifa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, "Ahmad Qabalan", Mufti wa Kijafari wa Lebanon, katika taarifa yake alionya kwamba makubaliano kati ya serikali ya Lebanon na "Israel" ya kigaidi yaliyosimamiwa na Marekani ni "janga kubwa zaidi la kitaifa" katika historia ya Lebanon na hayana uhalali wowote.

Aliongezea kuwa serikali ya sasa ya Lebanon inawakilisha yenyewe tu, si watu wa Lebanon.

Qabalan aliendelea: Hatari ya jambo hili ni kwamba mfumo huu wa makubaliano unazipa jeshi la kigaidi la Israel kwa vitendo aina ya ulezi juu ya vitendo vya jeshi na maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Lebanon, na pia kwa siri unatambua mamlaka ya Israel juu ya maeneo ambayo imeyatekwa.

Pia aliyaita yale yanayoendelea nyuma ya pazia la mazungumzo ya Washington kati ya serikali ya Lebanon na utawala wa Israel kuwa "janga juu ya janga" na akasisitiza kwamba hatakubali kamwe utekelezaji wake katika hali halisi.

Mufti wa Kijafari wa Lebanon aliendelea kwa kusema kwamba "wale wanaozuia ulinzi wa nchi na jeshi la Lebanon, kwa kweli wanatafuta kutoa dhabihu jeshi kupitia janga hili la kitaifa", na akaongeza: uongozi wa sasa umeiingiza Lebanon katika kisanduku cheusi [cha kutokuwa na uhakika na siri] na kukabidhi ufunguo wa mamlaka ya nchi kwa Washington na Tel Aviv.

Qabalan alimalizia kwa kusema: Bila kujali bei ya biashara hii ya aibu, mpango huu hautawahi kutekelezwa.