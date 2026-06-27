Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Hassan Fadlallah, mjumbe wa kikundi cha "Uaminifu kwa Upinzani" katika bunge la Lebanon, alitoa taarifa kuhusu kutiwa saini kwa makubaliano ya mfumo kati ya serikali ya Lebanon na utawala wa Kizayuni huko Washington.

Katika taarifa hii imesemwa: Tunaonya vikali kuhusu mkondo wa kisiasa na kiusalama wa mazungumzo na utawala wa Kizayuni, kwa sababu unadhoofisha mamlaka ya Lebanon na kusababisha mifarakano ya ndani hatari.

Hassan Fadlallah alisisitiza: Tunaomba serikali ya Lebanon ivute mazungumzo yake ya moja kwa moja na utawala wa Kizayuni na maamuzi yote ambayo imechukua dhidi ya watu wake, kwa sababu kile inachofanya sasa ni mchakato wa kutoa makubaliano bila malipo na kurudi nyuma mara kwa mara ambao utasababisha uharibifu wa nchi na utatumikia tu maslahi ya adui.

Alibainisha: Kile ambacho kimetolewa na moja ya vituo vya televisheni na kudokezwa na kuenezwa na baadhi ya duru zinazojulikana, kwamba msimamo wa Lebanon kuhusu mazungumzo uliratibiwa katika mikutano kati ya Hassan Fadlallah, Meja Jenerali "Hassan Shaker" na Brigedia Jenerali "Andre Rhal", ni makosa kabisa na kimsingi na hauna uhusiano wowote na ukweli. Dai hili linakinzana kabisa na kile kilichowasilishwa kwa maafisa husika katika uongozi wa Lebanon; jambo ambalo linasisitiza msimamo wa Hizbullah dhidi ya mazungumzo ya moja kwa moja na adui wa Israel.

Mjumbe huyu wa bunge la Lebanon alibainisha: Netanyahu kwa kweli alikuwa akijadiliana na yeye mwenyewe. Serikali ya sasa ya Lebanon haina uhalali wa kisheria na haina zana muhimu za kuamuru maagizo. Serikali hii haitaweza kutekeleza makubaliano yaliyotiwa saini na adui huko Washington isipokuwa iingie katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa msaada wa Marekani. Serikali ilimpa adui wa Israel zawadi ambayo kwa vitendo haitakuwa na athari yoyote.