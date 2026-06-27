Fidan: Haisahau kuruhusu Israel kuharibu maelewano kati ya Iran na Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Hakan Fidan, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, katika mkutano wa pamoja na wanahabari na Anita Anand, Waziri wa Mambo ya Nje wa Kanada huko Ottawa, alielezea kutiwa saini kwa maelewano kati ya Iran na Marekani ambayo yamesababisha usitishaji vita kama hatua muhimu na akasema kuwa kupanua maelewano haya hadi Lebanon pia ni hatua chanya.

Fidan alisisitiza: Haisahau kuruhusu utawala wa Israel kuvuruga mchakato wa mazungumzo na akaitaka umma wa dunia na wahusika wote kutenda kwa uangalifu, tahadhari na busara.

Alielezea matumaini kwamba pande zitaendelea na mbinu zao za kujenga na kufikia makubaliano haraka iwezekanavyo kuhusu masuala yaliyobaki.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki pia alitathmini udumishaji wa mara kwa mara wa uhuru wa meli na usafiri usiokatizwa kupitia Mlango wa Hormuz kuwa muhimu sana katika hali ya sasa na akarudia kwa mara nyingine utayari wa Ankara kuunga mkono mchakato wa mazungumzo kati ya Iran na Marekani.

Fidan katika sehemu nyingine ya hotuba yake alirejelea matukio ya Gaza na akaonya kwamba eneo hili bado liko katika hali nyeti sana na tete, na halipaswi kupuuzwa.

Aliongezea: Licha ya juhudi za jumuiya ya kimataifa, Israel haijatimiza ahadi zake, na kuzuia uingiaji wa misaada ya kibinadamu ndani ya Gaza kumezidisha hali mbaya.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki aliongezea kwamba Israel, kinyume na masharti ya usitishaji vita, inaendelea kupanua uwepo wake wa kijeshi na kuongeza shinikizo kwa raia.

Akirejelea kuongezeka kwa mashambulizi ya walowezi katika Ukingo wa Magharibi pamoja na Jerusalem Mashariki, alielezea hatua hizi kuwa tishio kubwa kwa kufikia amani ya kudumu.

Fidan mwishoni alisema: Mashauriano yake na Waziri wa Mambo ya Nje wa Kanada yanasisitiza tena msimamo wa pamoja wa nchi mbili kuhusu kutatua suala la Palestina kwa msingi wa suluhisho la nchi mbili kwa njia ya haki na endelevu.