Hizbullah: Tunauchunguza adui wa Kizayuni; haki ya kulinda nchi yetu ipo salama

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Hizbullah ya Lebanon katika taarifa yake ilitangaza kwamba jeshi la adui wa Kizayuni jana liliendelea kukiuka makubaliano ya kusitisha vita kwa kufanya mashambulizi ya anga, milipuko na kulenga maeneo mbalimbali kusini mwa Lebanon.

Hizbullah katika taarifa hiyo ilisisitiza kwamba vitendo hivi ni ukiukaji mkubwa na wa wazi wa makubaliano ya kusitisha vita.

Hizbullah iliongeza: Kulingana na ripoti zilizopokelewa, adui wa Kizayuni alilenga majengo ya makazi katika maeneo ya "Nabatiya" na "Meifdun", na ndege isiyo na rubani moja ilishambulia maeneo wazi katika kijiji cha "Farun".

Pia, jeshi la adui kupitia operesheni za uharibifu lililipua majengo ya makazi katika vijiji vya "Tayba" na "Hadatha", na pia kufanya milipuko katika kijiji cha "Majdal Zun".

Upinzani wa Kiislamu mwishoni, ukisema kwamba unafuatilia kwa makini visa vyote vya ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha vita na jeshi la adui wa Kizayuni, ulisisitiza haki yake halali ya kulinda nchi na taifa.