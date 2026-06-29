Mashauriano ya bin Salman na Macron kuhusu mabadiliko ya hivi karibuni ya Mkataba wa Iran-Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu shirika la habari la Qatar, Mohammed bin Salman, Mwanamfalme wa Saudi Arabia, leo Jumapili alifanya mazungumzo ya simu na Emmanuel Macron, Rais wa Ufaransa.

Kulingana na taarifa ya chombo hiki cha habari, Mwanamfalme wa Saudi Arabia na Rais wa Ufaransa katika mazungumzo haya ya simu walijadili mabadiliko ya kikanda na kimataifa.

Pia walishughulikia mabadiliko ya hivi karibuni yanayohusiana na Mkataba wa Maelewano uliotiwa saini kati ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, pamoja na juhudi za kufikia suluhu kamili zitakazohakikisha usalama na utulivu katika eneo hilo.

Shirika la habari la Qatar kisha likaongeza: Pande zote mbili zilisisitiza umuhimu wa kuhakikisha uhuru wa mwendo wa meli na kuunga mkono juhudi za kidiplomasia za kupunguza mivutano. Pia walijadili nyanja za ushirikiano na mfululizo wa masuala ya kikanda na kimataifa yenye maslahi kwa pande zote.