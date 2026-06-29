Uharibifu wa nyumba za makazi kusini mwa Ukanda wa Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, wanajeshi wa Israel walianza kubomoa majengo ya makazi karibu na eneo la Kiislamu katika eneo la "Bani Suhail" lililoko mashariki mwa mji wa Khan Yunis, kusini mwa Ukanda wa Gaza.

Vyanzo vya Palestina pia vimeripoti uvamizi wa vikosi vya Kizayuni katika kambi za "Al-Jalzun" kaskazini mwa Ramallah na "Ad-Duheisha" kusini mwa Bethlehem.

Vyanzo hivyo pia vimetangaza kwamba magharibi ya "Beit Lahiya" kaskazini mwa Ukanda wa Gaza imekuwa ikilengwa na moto wa mizinga ya jeshi la Israel.

Pia, kutokana na ufyatulizi wa risasi wa wanajeshi wa Israel usiku uliopita kuelekea wakazi wa Beit Lahiya kaskazini mwa Gaza, msichana wa Kitopalestina mwenye umri wa miaka 3 alijeruhiwa.

Maeneo ya Palestina, ikiwa ni pamoja na Ukanda wa Gaza na Ukingo wa Magharibi, kila siku yanashuhudia vitendo vya uchokozi, mashambulizi na uvamizi wa wanajeshi wa Israel, pamoja na kukamatwa na kuteswa kwa Wapalestina na vikosi vya Kizayuni.