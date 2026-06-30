Katz anapiga ngoma ya vita dhidi ya Iran na kutishia kulipua Dahiye

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Israel Katz, Waziri wa vita wa utawala wa Kizayuni, alichukua msimamo wa uadui dhidi ya Iran.

Alidai: «Kama Iran itashambulia Israel au Trump ataziona mazungumzo kuwa hayakuwa na matunda, vita dhidi ya Iran vitaibuka tena.»

Katz mbele ya wanahabari alidai: «Nimeamuru jeshi kujiandaa kwa operesheni “Blue and White” nchini Iran, na hii inaweza kutokea kesho.»

Alidai pia: «Mlinganyo bado upo: shambulio lolote kuelekea kaskazini au makazi ya mpakani litasababisha mara moja kulipua kitongoji cha kusini mwa Beirut – Dahiye. Kama Hezbollah itafanya shambulio kaskazini mwa Israel, Dahiye italengwa.»

Waziri wa vita wa utawala wa Kizayuni pia alidai: «Nimekubaliana na kamanda wa makao makuu ya kati ya jeshi la Marekani kwamba hatutajiondoa katika maeneo ya usalama ya Lebanon, Syria na Gaza. Mpaka Hezbollah itakapopokonywa silaha, hakutakuwa na uondoaji mwingine zaidi ya maeneo mawili ya majaribio kusini mwa Lebanon. Baada ya vikwazo vya Marekani, tulikwenda kwenye mpango mbadala ambao ni kuimarisha eneo la “mstari wa njano” kusini mwa Lebanon. Wanajeshi wa jeshi la Lebanon hawatageuka ghafla kushambulia Hezbollah, na uwepo wa jeshi la Israeli nchini Lebanon utakuwa wa muda mrefu.»