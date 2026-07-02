Mwitikio wa Hamas kwa kupitishwa kwa sheria ya kupiga marufuku utangazaji wa adhana na wakalia

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Harakati ya Kupambana ya Kiislamu ya Palestina (Hamas) Jumatano ikijibu kupitishwa kwa mswada wa kupiga marufuku utangazaji wa sauti ya adhana katika ardhi zilizokaliwa katika Knesset ya utawala wa Kizayuni, ilitangaza kwamba kupitishwa kwa mswada wa sheria wa kupiga marufuku na kuweka vikwazo kwa utangazaji wa adhana katika misikiti ya Al-Quds na ardhi zilizokaliwa katika usomaji wa awali ni uvamizi wa wazi dhidi ya uhuru wa ibada na ni uchochezi mpya wa miviko katika mfumo wa vita vya kidini ambavyo wakalia wamevifungua dhidi ya taifa letu na matakwa yetu. Kitendo hiki ni ukiukaji wa wazi wa mikataba na viwango vya kimataifa vinavyohakikisha uhuru wa kufanya mila za kidini na ulinzi wa maeneo ya ibada.

Harakati hiyo ilisema: Msisitizo wa adui mhalifu wa Kizayuni juu ya kupitisha sheria za kibaguzi zinazolenga kila kitu kinachohusiana na utambulisho wa Kiarabu na Kiislamu, unaonyesha kina cha itikadi kali inayotawala sera za utawala huu. Hii inathibitisha kuendelea kwa mipango ya «Kiyahudi» kwa lengo la kufutwa kwa utambulisho wa Kiarabu na Kiislamu wa taifa letu, kulenga Msikiti wa Al-Aqsa na matakwa mengine ya Kiislamu, na kujaribu kulazimisha ukweli wa udanganyifu unaolenga uhuru wa ibada, ustawi wa misikiti na kuhudhuria humo, na ni changamoto ya wazi kwa hisia za Waislamu duniani kote.

Katika taarifa yake, Upinzani wa Kiislamu wa Palestina umesema: Tunasisitiza kwamba adhana itabaki kuwa ishara ya milele katika Uislamu na sehemu isiyotenganishwa ya utambulisho wa Palestina na Al-Quds. Sheria za wakalia na hatua zao za ukandamizaji hazitaweza kamwe kuzima sauti ya misikiti au kufuta maonyesho yake ya kidini na ya ustaarabu. Kama vile sera za Kiyahudi hazitafaulu katika kubadilisha utambulisho wa nchi hii au kupotosha historia yake, ndivyo utawala wa kifashisti wa wakalia hauta vuna kutoka kwa sera na maamuzi haya chochote isipokuwa kushindwa na kukata tamaa zaidi.

Hamas mwishowe ilisema: Tunaitaka jamii ya Wapalestina, Ummah wa Kiarabu na Kiislamu, na taasisi za kidini na kisheria kuunganisha juhudi zao na kupanua harakati zao za kulinda Msikiti wa Al-Aqsa na matakwa mengine ya Kiislamu. Pia tunasisitiza umuhimu wa kuunga mkono uthabiti wa watu wa Al-Quds, kusaidia uwepo na kusimama katika Al-Aqsa, kukabiliana na majaribio yote ya wakalia kuharibu uhuru wa ibada na kufichua sera zao za kibaguzi na uvamizi wao unaoendelea katika mabaraza yote ya kimataifa.