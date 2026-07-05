Makambi ya wahamiaji wa Afghanistan yaliwahudumia wanaoomboleza kiongozi shahidi

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA), wakati huo huo na ibada kuu ya kuaga mwili wa kiongozi shahidi wa Ummah wa Kiislamu, wahamiaji wa Afghanistan wanaoishi Irani kwa kusimamisha makumi ya makambi ya huduma na kitamaduni karibu na msala wa Imam Khomeini mjini Tehran na maeneo mbalimbali ya mji mkuu, walicheza jukumu kubwa na dhahiri katika kuwahudumia wanaoomboleza.

Makambi haya ya wahamiaji wa Afghanistan, kwa kutoa huduma mbalimbali za kitamaduni na ukarimu, ikiwa ni pamoja na kugawanya chakula moto, vinywaji, mifuko ya kitamaduni-kiislamu na kusimamisha mabanda ya maelezo, yaliwakaribisha maelfu ya waombolezaji.

Wahamiaji wa Afghanistan kwa shauku kubwa na bidii, kutoka masaa ya mapema ya ibada hadi usiku wa manane, walihudhuria katika maeneo karibu na msala na kwa kutoa huduma kwa dhati, walionyesha ishara ya rambirambi na umoja wa Ummah wa Kiislamu. Huduma hii inaendelea leo na kesho mjini Tehran, na katika siku za zijazo mjini Qom na Mashhad.

Kusimamishwa kwa makambi haya, ambayo ilifanywa kwa uratibu na ushiriki mkubwa wa jamii ya Afghanistan wanaoishi Irani, inaonyesha kina cha upendo na kujitoa kwao kwa kiongozi shahidi wa mapinduzi. Waombolezaji wengi wa Irani waliwashukuru wahamiaji kwa mpango huu na wakauelezea kuwa ni ishara ya umoja na mshikamano kati ya Waislamu.

Uwepo huu hai na huduma kubwa ya wahamiaji wa Afghanistan, haukusaidia tu katika kufanikisha ibada kuu ya kuaga, bali pia ulionyesha tena kwamba jamii hii kwa rambirambi zake katika nyakati nyeti, inasimama bega kwa bega na taifa la Irani na kwa huduma zao za kitamaduni na ukarimu, wamechukua sehemu ya mzigo mzito wa ukarimu.