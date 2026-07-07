Ammar al-Hakim: Msiba wa kiongozi aliyeuawa nchini Iraq unaonyesha mshikamano wa mataifa mawili

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahlul Bayt (ABNA), Sayyid Ammar al-Hakim, kiongozi wa Harakati ya «Al-Hikma» ya Iraq, katika mahojiano na chaneli ya «Al-Mayadeen», huku akisisitiza umuhimu wa ukiritimba wa silaha mikononi mwa serikali, alibainisha kwamba mchakato huu kwa vyovyote haumaanishi kudhoofisha au kuvunja «Al-Hashd al-Shaabi», na wakati huo huo alisisitiza kina cha uhusiano kati ya Iraq na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na heshima ya Tehran kwa mamlaka kuu ya Iraq.

Al-Hakim alisema: Kukabidhi silaha kwa serikali kumetajwa wazi katika Katiba ya Iraq, na marejeo ya kidini ya juu pia wameisisitiza; suala hili pia limo katika mipango ya serikali za Iraq.

Kiongozi wa Harakati ya «Al-Hikma» ya Iraq alisisitiza: Muundo wa «Al-Hashd al-Shaabi» lazima ujengwe upya na kupangwa upya ili kuwa nguvu ya kijeshi iliyoungana zaidi, yenye utaratibu zaidi na yenye nguvu zaidi.

Aliendelea: Baada ya kupita kipindi cha mapambano dhidi ya ISIS, inafaa kwamba «Al-Hashd al-Shaabi» iwe taasisi ya kijeshi ambayo haina utegemezi wowote kwa mikondo na vyama vya kisiasa.

Al-Hakim alisisitiza: «Al-Hashd al-Shaabi» ni moja ya nguzo za msingi za mfumo wa ulinzi wa Iraq; jeshi lina majukumu yake, polisi wa shirikisho wana majukumu maalum, na «Al-Hashd al-Shaabi» pia ina majukumu yake maalum.

Aliongeza: Ukiritimba wa silaha mikononi mwa serikali lazima uandamane na uungwaji mkono zaidi wa taasisi ya «Al-Hashd al-Shaabi», utasisi wake sahihi, na mapitio ya miundo yake ya shirika.

Kiongozi wa Harakati ya «Al-Hikma» ya Iraq alibainisha: Hakuna maneno yoyote ya kuweka kando, kuunganisha au kufuta «Al-Hashd al-Shaabi».

Al-Hakim pia alisema: Kulingana na kile nimesikia kutoka kwa watu waliokutana na mjumbe maalum wa Marekani, na pia kutoka kwa mawasiliano yaliyofanywa na Waziri Mkuu wa Iraq, mjumbe huyu hajakuwa ameingilia masuala ya Iraq. Hadi sasa sijapewa taarifa kwamba Marekani au nchi nyingine yoyote imeomba Iraq ikate uhusiano wake na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Kiongozi wa Harakati ya «Al-Hikma» ya Iraq, akiendelea kuhusu uhusiano kati ya Baghdad na Tehran, alisema: Uhusiano wa Iraq na Iran ni uhusiano wa kihistoria, wa kina na wa pande nyingi, na wote wanataka Iraq iwe nchi huru yenye mamlaka kamili na uamuzi huru.

Al-Hakim aliendelea: Sijawahi kusikia kutoka kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na viongozi wake kwamba wanataka Iraq iwe chini yao au kuingilia masuala ya ndani ya Iraq. Nilichosikia kutoka kwa Iran na viongozi wake ni kwamba wanataka Iraq huru, yenye mamlaka kamili na yenye uamuzi huru.

Pia, akirejelea kifo cha kishahidi cha Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, alisema: Watu wa Iraq wameonyesha rambirambi kubwa kuhusu kifo cha kishahidi cha Sayyid Ali Khamenei, dhuluma yake, na kitendo cha kigaidi na cha ghafla kilichosababisha kifo chake cha kishahidi.

Kiongozi wa Harakati ya «Al-Hikma» ya Iraq aliendelea: Watu wa Iraq katika msiba huu wanatangaza mshikamano wao na taifa la Iran, dhuluma yake, na Imamu Mshahidi.

Al-Hakim aliwataka watu wa Iraq kujiunga na msiba wa mwili wa Ayatollah Khamenei na kwa kuhudhuria kwao kwa wingi, kuonyesha ujumbe wa mshikamano kati ya mataifa mawili.