Reuters: Bei ya mafuta imepanda kutokana na kuongezeka kwa mvutano kati ya Iran na Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu Reuters, bei ya mafuta duniani katika biashara za leo imepanda kwa zaidi ya asilimia 2.

Kwa mujibu wa ripoti hii, kuongezeka kwa mvutano na mapigano ya kijeshi kati ya Iran na Marekani katika eneo, pamoja na kupungua kwa usambazaji wa mafuta kupitia Mlango wa Hormuz, imekuwa miongoni mwa sababu muhimu za kupanda kwa bei ya mafuta katika masoko ya kimataifa.

Amri Kuu ya Jeshi la Kigaidi la Marekani (CENTCOM) ilitangaza masaa machache kabla ya kuanza kwa wimbi jingine la mashambulizi dhidi ya Iran kwa kisingizio cha kupunguza uwezo wa kijeshi wa Tehran katika kulenga meli zinazopita kwenye Mlango wa Hormuz.