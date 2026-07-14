Sayyid Mustafa Khamenei: Subira haiipingani na kulipiza haki wala kukabiliana na waovu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Sayyid Mustafa Khamenei amesisitiza kuwa subira ya kweli haipingani na kutafuta haki wala kusimama dhidi ya waovu waliotenda uhalifu.



Akizungumza Jumanne katika hafla ya kumbukumbu ya Kiongozi Shahidi wa Umma wa Kiislamu iliyofanyika katika ukumbi mkubwa wa Msala wa Tehran na kuhudhuriwa na umati mkubwa wa wananchi, Sayyid Mustafa Khamenei alisema kuwa maana halisi ya subira ni kuvumilia msiba mkubwa kwa uthabiti na kuendelea kusonga mbele katika njia ya haki hadi kufikia lengo la mwisho.



Alieleza kuwa subira katika mafundisho ya Kiislamu si ishara ya udhaifu au kuacha kutetea haki, bali ni nguvu ya kuendelea na mapambano kwa msimamo na uthabiti.



Aidha, alisisitiza kwamba subira haiwezi kutenganishwa na jukumu la kusimama dhidi ya waovu wa dunia waliohusika na uhalifu mkubwa, akieleza kuwa kutafuta haki na kukabiliana na dhulma ni sehemu ya wajibu wa waumini.



Kauli hizo zilitolewa wakati wa hafla ya kumbukumbu iliyohudhuriwa na umati mkubwa wa wananchi, ambapo washiriki walitoa heshima kwa kiongozi huyo shahidi na kusisitiza kuendelea kushikamana na misingi ya haki, uadilifu na kupinga dhulma.