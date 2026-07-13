Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran Atuma Salamu za Rambirambi Kufuatia Kifo cha Aliyekuwa Amir wa Qatar

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Sayyid Abbas Araghchi, ametuma ujumbe wa rambirambi kufuatia kifo cha Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, aliyekuwa Amir wa Qatar na baba wa Amir wa sasa, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Katika ujumbe wake, Araghchi alitoa pole kwa Amir wa Qatar, familia ya kifalme, serikali na wananchi wa Qatar, akimuombea marehemu rehema na akawatakia wafiwa subira na faraja katika kipindi hiki cha maombolezo.

Waziri huyo alisisitiza kuwa Iran inaungana na Qatar katika kuomboleza msiba huo, huku akieleza matumaini yake kuwa uhusiano wa kirafiki na ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili utaendelea kuimarika.

Kifo cha Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani kimeibua salamu za rambirambi kutoka kwa viongozi mbalimbali duniani, wakitambua mchango wake katika maendeleo ya Qatar na nafasi yake katika diplomasia ya kikanda.