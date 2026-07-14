AP imeripoti kuongezeka kwa hasara za Marekani katika vita dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Associated Press iliripoti kuongezeka kwa hasara za jeshi la Marekani katika vita dhidi ya Iran na ikatangaza kwamba rubani mmoja wa jeshi la majini la Marekani aliuawa katika ajali ya kuanguka kwa helikopta katika Bahari ya Arabia mapema mwezi Julai.

Hata hivyo, shirika hilo la habari lilitangaza idadi rasmi ya hasara za jeshi katika vita hii kuwa 14 tu na likabainisha kwamba idadi ya wanajeshi wa Marekani waliojeruhiwa hadi Jumatatu imevuka kizingiti cha 400. Tim Hawkins, msemaji wa Kamandi Kuu ya Marekani (CENTCOM), alisema kwamba wengi wa waliojeruhiwa wamepata "majeraha ya ubongo ya kiwewe" (TBI).

Jeshi la majini la Marekani awali lilielezea ajali ya kuanguka kwa helikopta ambayo ilitokea Julai 1 kama "kutua kwa dharura" na likatangaza kwamba hakuna dalili kwamba hali ya dharura ilisababishwa na kitendo cha uadui. Watu wengine watatu wa wafanyakazi wa helikopta waliokolewa muda mfupi baada ya ajali.

Kwa mujibu wa ripoti hii, jumla ya wanajeshi waliojeruhiwa imefikia 414, ambayo kulingana na AP inajumuisha mwanajeshi mmoja wa jeshi la anga la Marekani aliyeongezwa kwenye orodha hii Jumatatu.

"Majeraha ya ubongo ya kiwewe," ambayo mara nyingi husababishwa na milipuko ya karibu (hata mlipuko wa guruneti au roketi), yanaweza kuwa na athari za muda mrefu na ngumu kwa afya ya akili na uwezo wa utambuzi wa wanajeshi. Suala hili limekuwa moja ya changamoto kuu kwa wanajeshi baada ya vita za hivi karibuni za Marekani katika Mashariki ya Kati.

Wakati Marekani imetangaza idadi ya waliojeruhiwa katika vita kuwa zaidi ya 400, ukosefu wa takwimu sahihi kutoka kwa CENTCOM kuhusu aina ya majeraha yao unaacha mashaka kuhusu ukubwa halisi wa hasara za Marekani. Wamarekani hapo awali pia, hasa wakati wa operesheni ya makombora ya Iran dhidi ya kambi ya Ain al-Asad, wamethibitisha kwamba wanachemba habari kuhusu hasara zao halisi katika vita.