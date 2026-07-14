Ansarullah: Yemen haitakubali kupunguza hata chembe katika haki zake na uhuru wake

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu tovuti ya Al-Masirah, Muhammad al-Farah, mwanachama wa ofisi ya kisiasa ya harakati ya Ansarullah ya Yemen, alitangaza kwamba kusisitiza kwa Sanaa juu ya kurudi kwa ujumbe wa kitaifa na wagonjwa kwa ndege iliyobainishwa na kutua kwake katika uwanja wa ndege wa Sanaa, kunaonyesha kujitoa kwa nchi hii kwa haki za kitaifa na kukataa maelekezo yoyote ya nje.

Alisisitiza kwamba msimamo huu unaonyesha kwamba uongozi wa Yemen, bila kujali kiwango cha dhabihu, hautarudi nyuma katika juhudi zake za kupata haki za taifa.

Al-Farah katika mfululizo wa tweets kwenye akaunti yake binafsi kwenye jukwaa la "X" alisema kwamba kusisitiza kwa Sanaa juu ya kurudi kwa ujumbe wa Yemen na wagonjwa kwa nchi yao ni ujumbe wa wazi wa kukataa kulazimishwa kwa masharti na maelekezo.

Alibainisha kwamba msimamo huu unaonyesha utayari wa Sanaa kuendelea na juhudi za kurejesha haki za kitaifa na kutokubali suluhisho lolote ambalo linaharibu uhuru au kulazimisha ukweli mpya.

Mwanachama huyu mwandamizi wa Ansarullah aliongeza kwamba kusisitiza kwa Sanaa juu ya kutua kwa ndege katika ardhi ya Yemen, licha ya changamoto, kunaonyesha imani kamili kwamba suala la uhuru wa kutembea na kurudi kwa wagonjwa na wale waliohamishwa ni haki halali na isiyojadiliwa, na watu wa Yemen wanaiona kama sehemu ya vita vya kurejesha uhuru na kuondoa kizuizi.