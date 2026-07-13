Iran: Kuwaadhibu waliohusika na mauaji ya Kiongozi Shahidi ni haki ya taifa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Naibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran amesema kuwa kuwawajibisha wote waliohusika katika mauaji ya Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu pamoja na mashahidi wa vita viwili vya hivi karibuni ni haki ya taifa la Iran.

Afisa huyo alisema kuwa waliopanga, kutekeleza na kushiriki katika mauaji hayo pamoja na mashambulizi dhidi ya raia wa Iran wanapaswa kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria na haki.

Aidha, alieleza kuwa kwa zaidi ya usiku 130, wananchi wa Iran wameendelea kuonesha mshikamano wao kupitia mikusanyiko na shughuli mbalimbali za kitaifa, wakisisitiza hadharani madai ya kutaka haki itendeke kwa waliouawa katika vita hivyo.

Kwa mujibu wa kauli yake, madai ya kuwawajibisha wahusika wa mauaji ya Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi na mashahidi wengine yameendelea kuwa miongoni mwa matakwa makuu ya wananchi wa Iran, huku akisisitiza kuwa taifa hilo litaendelea kufuatilia suala hilo kupitia njia zinazolinda maslahi na usalama wa nchi.

Afisa huyo alihitimisha kwa kusema kuwa Iran itaendelea kusimamia haki za wananchi wake na kutafuta uwajibikaji kwa wote wanaodaiwa kuhusika katika mashambulizi dhidi ya viongozi na raia wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.