Mpinzani wa Netanyahu anaongoza katika kura za maoni za uchaguzi wa Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, kulingana na data ya taasisi ya «Kanter», chama cha «Yesh Atid» kilipata viti 24, na kukipita chama cha «Likud» kilichopata viti 23.

Aidha, katika fahirisi ya umaarufu binafsi, Eisenkot anaongoza mbele ya Netanyahu kwa asilimia 41 dhidi ya 37.

Uchambuzi wa mgawanyo wa viti unaonyesha kuwa kambi ya wapinzani wa baraza la mawaziri ina viti 68, dhidi ya kambi ya wafuasi wa Netanyahu yenye viti 52 — hali inayoonesha vizuri kina cha mgogoro wa ndani na kutengwa kisiasa kwa waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni kabla ya uchaguzi ujao.