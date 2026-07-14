Brazil: Tunapinga shambulizi la Marekani dhidi ya Iran; Trump ni maharamia

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu mtandao wa Al-Mayadeen, Luiz Inácio Lula da Silva, Rais wa Brazil, alitangaza kwamba Brazil inapinga shambulizi la Marekani dhidi ya Iran.

Alisisitiza: «Hatukubali shambulizi la Marekani dhidi ya Iran na tunaonya kwamba gharama za vita zitaathiri moja kwa moja bei za vyakula vya msingi.»

Rais wa Brazil pia alikosoa siasa za Donald Trump, Rais wa Marekani, na kusema: «Trump anafanya uharamia kwa kuweka ushuru wa asilimia 20 kwa meli zinazopitia mlangobahari wa Hormuz.»

Kauli hizi zinakuja wakati Rais wa Marekani katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social alidai: «Mlangobahari wa Hormuz utabaki wazi – pamoja na Iran au bila Iran! Amerika itajulikana kama mlinzi wa mlangobahari wa Hormuz. Lakini kwa haki, kwa kufanya misheni hii na kulinda usalama wa sehemu hii yenye mvutano mkubwa duniani, gharama zote lazima zilipwe. Kwa sababu hiyo, asilimia 20 ya thamani ya shehena zote zinazopita itatozwa kama ada ya misheni hii.»