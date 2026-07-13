Onyo la Urusi kuhusu matokeo ya uchokozi wowote unaoweza kutokea dhidi ya Kinu cha Nyuklia cha Bushehr

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu RT, Mikhail Ulyanov, mwakilishi wa kudumu wa Urusi katika mashirika ya kimataifa mjini Vienna, alisisitiza kwamba uchokozi wa hivi karibuni wa Marekani dhidi ya mkoa wa Bushehr wa Iran haukulenga kinu chake cha nyuklia kwani vinginevyo matokeo mabaya yangekuwa makubwa.

Aliandika katika akaunti yake ya mtandao wa kijamii: «Shambulio lolote dhidi ya vituo vya nyuklia ni uhalifu na ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Shambulio dhidi ya Kinu cha Nyuklia cha Bushehr linaweza kuwa na matokeo mabaya kwa nchi zote za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi. Mashambulizi haya lazima yakomeshwe mara moja.»

Hapo awali, Shirika la Nishati ya Nyuklia la Iran lilikanusha madai yaliyokuwa yanasambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu shambulio dhidi ya Kinu cha Nyuklia cha Bushehr, na kueleza kwamba kinu hicho kiko katika hali ya kawaida kabisa, salama na imara.