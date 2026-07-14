Akiba ya kimkakati ya mafuta ya Marekani imefikia kiwango cha chini kabisa tangu 1983

Kwa mujibu wa shirika la habari la Mehr kwa kunukuu Reuters, takwimu za Wizara ya Nishati ya Marekani zinaonyesha kwamba akiba ya kimkakati ya mafuta ghafi ya nchi hiyo katika wiki iliyoishia Julai 10 ilipungua kwa takriban milioni 3 za mapipa, kufikia milioni 316 na 500,000 za mapipa, ambayo ni kiwango cha chini kabisa tangu Aprili 1983.

Kupungua kwa akiba kunatokana na makubaliano ya Marekani ya kutoa milioni 172 za mapipa ya mafuta kutoka akiba ya kimkakati.

Kwa mujibu wa takwimu za wizara hii, akiba ya kimkakati ya mafuta ya nchi hiyo tangu kuanza kwa vita vya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran mwishoni mwa Februari imepungua kwa milioni 98 na 900,000 za mapipa.

Jumla ya akiba ya mafuta ya Marekani, ikijumuisha akiba ya kibiashara na ya kimkakati, hadi Julai 3 ilipungua kwa milioni 123 na 900,000 za mapipa, kufikia milioni 730 na 800,000 za mapipa, ambayo ni kiwango cha chini kabisa tangu 1984.