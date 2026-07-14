Ansarallah yaonya kulenga miundombinu muhimu ya Saudi Arabia katika hatua yake ijayo

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Mwanachama wa Ofisi ya Kisiasa ya Harakati ya Ansarullah ya Yemen, Mohammed al-Bukhaiti, amesema kuwa serikali ya Saudi Arabia inaweza kukabiliwa na mashambulizi dhidi ya miundombinu yake muhimu katika hatua yao ijayo ya majibu.

Al-Bukhaiti amesema kuwa miundombinu muhimu ya Saudi Arabia itazingatiwa kama malengo halali na harakati hiyo endapo hatua mpya za kijeshi zitachukuliwa, akisisitiza msimamo wa Ansarallah kuhusu kile wanachokitaja kuwa ni kujibu hatua za maadui dhidi ya Yemen.

Kauli hiyo imekuja wakati ambapo mvutano wa kijeshi na kisiasa katika eneo la Ghuba na Yemen ukiendelea kushuhudiwa, huku pande mbalimbali zikitoa tahadhari kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mzozo.

ABNA itaendelea kufuatilia maendeleo zaidi kuhusu suala hili.