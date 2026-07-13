Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri: Mradi wa "Israel Mkubwa" hautatekelezwa

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu Russia al-Youm, Badr Abdel Aati, Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri, alitangaza kwamba mabadiliko katika eneo tangu Oktoba 7, 2023 yameonyesha kwamba majaribio yoyote ya kulazimisha utawala au kuchora upya ramani ya Mashariki ya Kati kwa mapenzi ya upande mmoja hayatafanikiwa.

Alisisitiza kwamba mipango yoyote ya kikanda katika siku zijazo inapaswa kuundwa kwa msingi wa makubaliano na maafikiano ya nchi za eneo, na hakuna nchi, bila kujali nguvu zake, itakayoweza kulazimisha mapenzi au utawala wake kwa wengine kupitia nguvu za kijeshi.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri, akijibu swali kuhusu mradi unaoitwa "Israel Mkubwa" na kuunda upya Mashariki ya Kati, pia alibainisha kwamba mpango wowote unaojengwa juu ya kulazimisha mapenzi ya upande mmoja hautafaulu, na mapenzi ya pamoja ya nchi za eneo ndio msingi wa utaratibu wowote wa siku zijazo.

Abdel Aati pia alizungumza kuhusu utaratibu wa pande nne unaojumuisha Misri, Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan, akisema kwamba mfumo huu si muungano wa kijeshi au kisiasa, bali ni jukwaa la mashauriano na uratibu kati ya nchi nne zenye ushawishi katika eneo.