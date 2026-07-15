Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, «Brad Cooper», mkuu wa wafanyakazi wa kamandi ya vikosi vya Marekani katika eneo linaloitwa CENTCOM, Jumanne jioni kwa saa za mahali hapo alidai: «Katika siku saba zilizopita, Iran imekusudia kwa kushambulia meli saba za biashara, kulenga raia katika eneo lote, ambalo limesababisha vifo, kupotea au kujeruhiwa kwa karibu wafanyakazi raia kumi na wawili.»

Afisa huyo wa kijeshi wa Marekani, wakati huo huo na kutangaza raundi mpya ya mashambulizi dhidi ya Iran, alitangaza kuanza tena kwa kizuizi cha baharini cha bandari za Iran kwa amri ya moja kwa moja ya Donald Trump, Rais wa Marekani – hatua ambayo wachambuzi wanaiona kama jaribio la kukata tamaa la kufidia kushindwa kwa uwanja.

Hili likiwa wakati hata vyombo vya habari vya Magharibi vimekiri kwamba jeshi la Marekani linakabiliwa na changamoto kubwa za kiufundi na kiutendaji katika kutekeleza kizuizi kama hicho, na raundi yake ya awali pia ilishindwa; serikali ya Marekani inayopenda vita, kwa kukiuka mkataba wa Islamabad na kuanza tena mapigano, imehatarisha usalama wa biashara ya kimataifa.

Vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mara zote vinasisitiza kwamba usalama wa eneo hilo ni mstari mwekundu kwao, na kwamba harakati za uchochezi za adui zimesababisha na zitasababisha majibu makali na ya kujihami ya vikosi vya nchi yetu.

Pia wanasisitiza kwamba vitisho vya ubatili vya Washington havitatikisa azma ya taifa na vikosi vya jeshi katika kulinda uhuru wa taifa.