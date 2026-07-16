IRGC yadai kuharibu miundombinu ya mawasiliano ya kambi ya Marekani na gati la kijeshi nchini Kuwait

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) limetangaza katika taarifa yake ya kumi na saba kuwa limefanya mashambulizi dhidi ya malengo ya kijeshi yanayohusishwa na Marekani nchini Kuwait.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, vikosi vya majini vya IRGC, katika wimbi la tisa la operesheni iliyopewa jina la "An-Nasr 2 / Ushindi 2", vilitumia makombora na ndege zisizo na rubani (droni) kuharibu kituo cha mawasiliano ya satelaiti na rada za tahadhari ya mapema katika Kambi ya Anga ya Ali Al Salem, pamoja na gati linalotumiwa na wanajeshi wa Marekani katika Bandari ya Shuaiba nchini Kuwait.

IRGC imesema mashambulizi hayo yalikuwa jibu kwa kile ilichodai kuwa ni mashambulizi ya Marekani yaliyolenga maeneo mbalimbali katika mkoa wa Khuzestan kusini-magharibi mwa Iran, yakiwemo maeneo yaliyo karibu na hospitali inayowatibu watoto wenye saratani na kiwanda cha kufungasha maji.

Katika taarifa hiyo, IRGC pia iliuelekeza ujumbe kwa wananchi wa Kuwait, ikisisitiza kuwa mashambulizi hayo yalilenga miundombinu ya kijeshi ya Marekani.