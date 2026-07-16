Yemen yatangaza kurejesha safari za ndege katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Sana'a, yasema imevunja mzingiro

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mamlaka za Yemen zimetangaza kuwa ndege ya Iran itarejea katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Sana'a na safari za ndege zitaanza kufanyika kila siku.

Katika taarifa hiyo, viongozi wa Yemen walisema wameamua kuvunja mzingiro uliowekwa dhidi ya nchi hiyo, wakisisitiza kuwa matumizi ya Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Sana'a ni haki halali ya wananchi wa Yemen.

Aidha, walieleza kuwa wanatoa changamoto kwa Saudi Arabia au nguvu nyingine yoyote duniani kuzuia utekelezaji wa haki hiyo ya kisheria, wakisisitiza kuwa Yemen itaendelea kuhakikisha safari za anga zinaendelea bila kuzuiwa.

Kauli hiyo inakuja wakati mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati ukiendelea kushika kasi, huku suala la usafiri wa anga na upatikanaji wa misaada ya kibinadamu nchini Yemen likiendelea kuwa miongoni mwa masuala muhimu yanayofuatiliwa na jumuiya ya kimataifa.