IRGC yadai kulenga Kambi ya Anga ya Amir Hassan nchini Jordan kwa makombora na ndege zisizo na rubani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) limetoa taarifa likidai kutekeleza operesheni dhidi ya Kambi ya Anga ya Amir Hassan nchini Jordan.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, hatua hiyo ilifuatia tukio ambalo IRGC imedai kuwa vikosi vyake vya wanamaji vilisimamisha meli mbili katika Mlango wa Hormuz, zikidaiwa kuhatarisha usalama wa usafiri wa baharini kwa kuzima mifumo yao ya utambuzi na kusafiri kwa njia isiyo halali.

Taarifa hiyo pia inadai kuwa Jeshi la Marekani lilihusika katika kuchochea hatua hizo, na kwamba lilikiuka kanuni za maeneo ya pwani ya Vikosi vya Ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

IRGC imesema katika hatua ya kwanza ya operesheni ya kujibu, ilirusha makombora na ndege zisizo na rubani zilizolenga majukwaa ya makombora, maghala ya mafuta na ghala za silaha katika Kambi ya Anga ya Amir Hassan nchini Jordan.

Aidha, IRGC imesema operesheni zake za kijeshi dhidi ya malengo iliyoyataja kuwa ya maadui zinaendelea, na kwamba taarifa zaidi kuhusu matokeo ya operesheni hizo zitatolewa katika taarifa zitakazofuata.

Hadi sasa, madai hayo hayajathibitishwa na vyanzo huru wala mamlaka za Jordan au Marekani.