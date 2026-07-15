Makamu wa Rais wa Marekani: Mgogoro wa Iran katika Mlango wa Hormuz Hauwezi Kutatuliwa kwa Vita Pekee

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA), Makamu wa Rais wa Marekani, J.D. Vance, amesema kuwa serikali ya Marekani haina mpango wa kutuma wanajeshi 150,000 wa ardhini kwa ajili ya kubadili utawala wa nchi nyingine.

Vance pia alizungumzia hali ya usalama katika Mlango wa Hormuz, akisema kuwa kile alichokiita tishio lisilo la kawaida linalohusishwa na Iran linaonyesha kuwa mgogoro huo hauwezi kutatuliwa kwa nguvu za kijeshi pekee.

Alisisitiza kuwa njia ya diplomasia ndiyo suluhisho linalofaa zaidi katika kushughulikia mvutano huo na kuzuia kuongezeka kwa mzozo katika eneo la Ghuba.