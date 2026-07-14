Msemaji wa Jeshi: Vikosi vya Silaha havitakubali kupunguza hata chembe kwenye mlangobahari wa Hormuz

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Brigedia Jenerali Mohammad Akraminia, msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alipohudhuria mkutano wa watu kwenye uwanja wa "Ibn Sina" katika mtaa wa Khaniabad jijini Tehran, alitoa rambirambi kwa kifo cha kishahidi cha kiongozi wa mapinduzi na makamanda wengine, na akizungumzia msimamo wa watu mitaani, alisema: "Zaidi ya miezi 4 ninyi watu wapendwa mnapiga hatua kwa ujasiri kwenye viwanja, mkisaidia vikosi vya silaha na kuvuruga mipango yote ya adui."

Aliongeza: "Uwepo wenu, watu wapendwa, katika mazishi ya mwili mtakatifu wa kiongozi shahidi wa mapinduzi pia ulikuwa tukio la kipekee duniani ambalo limeandikwa katika historia. Uwepo huu ulikuwa ni hadithi ya kipekee ambayo athari zake za kistaarabu zitaonekana polepole."

Brigedia Jenerali Akraminia aliendelea: "Uwepo huu wa shauku wa ninyi watu wapendwa kwenye viwanja unaonyesha kuendelea kwa njia ya kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu. Adui alinuia kuiharibu mfumo kwa kumuua kiongozi wa mapinduzi na makamanda, lakini uwepo wa watu kwenye viwanja ulionyesha kujitoa kwa taifa la Iran kwenye njia ya imamu wa mapinduzi. Kujitoa na msimamo huu wa watu kwenye viwanja kulivuruga mipango mibaya ya adui."

Msemaji wa jeshi katika sehemu nyingine ya matamshi yake alirejelea uhalifu wa hivi karibuni wa jeshi la kigaidi la Marekani nchini Iran na kusema: "Marekani na rais wa sasa wa nchi hiyo, ambaye kwa kweli ni mtu mfisadi na mhalifu, wana historia ndefu ya uvunjaji wa ahadi. Kabla ya mapinduzi, tarehe 28 Mordad 1332 (Agosti 19, 1953), pia hawakuvumilia kuhifadhiwa kwa tasnia ya mafuta kama moja ya haki za taifa la Iran na wakapanga mapinduzi hayo ya kijeshi. Wakati huo hakukuwa na mazungumzo ya Mapinduzi ya Kiislamu. Bila shaka, uadui wao dhidi ya Mapinduzi ya Kiislamu na mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni mkubwa zaidi, kwa sababu kimsingi Wamarekani wana shida na kulinda maslahi ya mataifa yote yanayotaka uhuru, pamoja na taifa la Iran, na Mapinduzi ya Kiislamu ni kinara wa uhuru, uwezo na utafutaji wa uhuru wa taifa la Iran."

Alisema kwamba Wamarekani walikuwa wamekubali mipango ya Iran kwenye mlangobahari wa Hormuz katika mkataba wa kumaliza vita, lakini kwa unafiki walitafuta kuunda njia mpya, na akasema: "Vikosi vya silaha vya Iran ya Kiislamu vimejitokeza kwa heshima dhidi ya uvunjaji wa ahadi wa Wamarekani na vimetangaza kwamba hatua yoyote kwenye mlangobahari wa Hormuz isiyo katika mipango iliyotarajiwa katika mkataba, itakabiliwa na majibu makali ya Iran ya Kiislamu."