Ayatullah Mujtaba al-Husseini Khamenei: Shahidi Aliishi na Kupigania Njia ya Imam Hussein (AS)

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Ayatollah Sayyid Mujtaba al-Husseini Khamenei amesema kuwa kiongozi shahidi alikuwa mtu wa njia ya Imam Hussein (AS) katika maisha yake yote.

Alisema kuwa shahidi huyo alifikiri kwa misingi ya mafundisho ya Imam Hussein (AS), akasonga mbele kwa roho ya mapambano ya Karbala, akajitolea katika jihadi na muqawama, na hatimaye akatoa damu yake katika njia ya kulinda shule ya Imam Hussein (AS), jambo lililomfikisha kwenye daraja la shahada.

Kauli hiyo ilitolewa tarehe 9 Julai 2026, ikisisitiza nafasi ya maadili ya Ashura katika maisha na harakati za kiongozi huyo shahidi.