Marekani yaiondoa ndege yake ya upelelezi MQ-4C Triton kutoka Jordan kuelekea Italia baada ya mashambulizi ya Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ripoti zimeeleza kuwa Marekani imehamisha ndege yake ya kisasa isiyo na rubani ya upelelezi aina ya MQ-4C Triton kutoka Jordan kwenda Italia, kufuatia mashambulizi ya Iran yaliyolenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika Mashariki ya Kati.



Kwa mujibu wa taarifa hizo, ndege hiyo yenye thamani inayokadiriwa kufikia dola milioni 240 za Marekani ilikuwa imetumwa awali katika Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE), baadaye ikapelekwa Jordan, na sasa imeondolewa kabisa kutoka eneo la Mashariki ya Kati.



MQ-4C Triton ni moja ya ndege za kisasa zaidi za Marekani kwa shughuli za upelelezi, ufuatiliaji na ukusanyaji wa taarifa za kijeshi, ikiwa na uwezo wa kuruka kwa muda mrefu katika miinuko mikubwa huku ikifuatilia maeneo makubwa ya bahari na nchi kavu.



Hatua ya kuhamishwa kwa ndege hiyo inafanyika wakati mvutano wa kiusalama katika Mashariki ya Kati ukiendelea kuongezeka, huku wachambuzi wakitafsiri uamuzi huo kama sehemu ya hatua za tahadhari za kijeshi za Marekani kufuatia mashambulizi ya Iran dhidi ya miundombinu na vituo vya Marekani katika eneo hilo.