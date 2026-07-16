Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya yaionya Marekani: Mkishambulia miundombinu ya Iran, tutaharibu iliyosalia katika eneo

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya (s), Kanali Ebrahim Zolfaghari, ametoa onyo kali kwa Marekani akisema kuwa Iran haitaruhusu, kwa hali yoyote ile, taifa lolote la nje kuingilia masuala ya Mlango wa Hormuz.



Akizungumza katika taarifa yake, Zolfaghari alisema kuwa Marekani inaendelea, kwa madai yake, kuvuruga usalama wa eneo la Mashariki ya Kati na kusisitiza kuwa Mlango wa Hormuz ni mstari mwekundu kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.



Aidha, ameonya kuwa ikiwa vitisho vya hivi karibuni vya Rais wa Marekani vya kushambulia miundombinu ya Iran vitatekelezwa, basi Vikosi vya Ulinzi vya Iran vitajibu kwa kulenga miundombinu yote iliyobaki katika eneo hilo.



Msemaji huyo aliongeza kuwa majibu ya Iran hayatakuwa ya kawaida bali yatakuwa makubwa zaidi, mapana zaidi na yenye nguvu kuliko mashambulizi yaliyotangulia, akisema kuwa vikosi vya Iran viko tayari kujibu shambulio lolote dhidi ya nchi yao.



Kauli hiyo inakuja katika kipindi ambacho mvutano kati ya Iran na Marekani unaendelea kuongezeka, huku pande zote zikitoa kauli kali kuhusu usalama wa eneo la Ghuba ya Uajemi na Mlango wa Hormuz.