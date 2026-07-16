Kamanda wa Walinzi wa Mipaka wa Iran awasili Pakistan kwa mkutano wa Shirika la Ushirikiano la Shanghai

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–bKamanda wa Vikosi vya Walinzi wa Mipaka vya Jeshi la Polisi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Ali Akbar Javidan, amewasili mjini Islamabad, Pakistan, kwa ajili ya kushiriki mkutano wa makamanda wa walinzi wa mipaka wa nchi wanachama wa Shirika la Ushirikiano la Shanghai (SCO).



Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, mkutano huo umeanza leo Alhamisi katika mji mkuu wa Pakistan na unatarajiwa kuendelea kwa muda wa siku mbili, ukiwakutanisha viongozi wa vyombo vya ulinzi wa mipaka kutoka nchi mbalimbali wanachama wa SCO.



Katika kipindi cha mkutano huo, Brigedia Jenerali Javidan anatarajiwa kufanya mazungumzo ya pande mbili na makamanda wenzake kutoka nchi wanachama wa Shirika la Ushirikiano la Shanghai, yakilenga kuimarisha ushirikiano katika ulinzi wa mipaka, kubadilishana uzoefu wa kiusalama na kujadili mbinu za kukabiliana na changamoto zinazovuka mipaka.



Mkutano huo unafanyika katika mazingira ya kuongezeka kwa umuhimu wa ushirikiano wa kikanda katika kudhibiti uhalifu wa mipakani, kupambana na ugaidi, biashara haramu na kuimarisha usalama katika eneo la Asia.