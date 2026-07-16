Afisa wa Iraq: Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu aliwakilisha shule ya Jihadi, elimu, msimamo na kujitolea

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mkuu wa Ofisi ya Baraza Kuu la Kiislamu la Iraq mjini Tehran, Majid Al-Ghammas, amesema Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu alikuwa mfano wa jihadi, elimu, uwajibikaji, uthabiti na kujitolea, huku akitoa wito kwa Waislamu kujifunza kutoka katika mwenendo na maadili yake.

Akizungumza katika hafla ya kumbukumbu iliyofanyika katika Husseiniya ya Wakarbalai mjini Tehran, Al-Ghammas alisema kuwa maisha ya kiongozi huyo yalijengwa juu ya kujitolea kwa ajili ya kusimamisha uadilifu, kujenga jamii ya Kiislamu na kuwahudumia wananchi kwa unyenyekevu na uaminifu.

Aliongeza kuwa aliishi maisha ya kawaida pamoja na familia yake, hakuvutwa na starehe za dunia, na aliendelea kuwa imara katika misimamo yake hadi mwisho wa maisha yake, licha ya kufahamu hatari zilizokuwa zikimkabili.

Kwa mujibu wa Al-Ghammas, msimamo huo umeacha athari kubwa kwa wananchi wa Iraq na mataifa mengine, huku wengi wakionesha heshima kubwa kwa mchango wake katika kuimarisha maadili ya Kiislamu, elimu na mshikamano wa Umma.

Aidha, alisema kuwa kiongozi huyo alikuwa na mapenzi makubwa kwa Iraq na wananchi wake, akitambua nafasi ya nchi hiyo katika historia ya Kiislamu, elimu ya Hawza na maeneo matakatifu. Pia alieleza kuwa alihimiza kuheshimiwa na kufuatwa kwa Marjaiya ya juu ya kidini nchini Iraq katika masuala yanayohusu mustakabali wa taifa hilo.

Katika hitimisho lake, Al-Ghammas aliwataka Waislamu kuyafanya mafunzo ya shule hiyo kuwa dira ya maisha yao, akisisitiza umuhimu wa kuwalea vijana katika misingi ya elimu, uwajibikaji, uthabiti na kujitolea kwa ajili ya dini na jamii, hasa katika kipindi ambacho, kwa mujibu wake, Umma wa Kiislamu unakabiliwa na changamoto na njama mbalimbali.