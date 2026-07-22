Tishio la Yemen pekee linatosha kuvuruga mauzo ya mafuta kupitia Bahari Nyekundu

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, gazeti la Marekani la Washington Times katika ripoti yake liliandika kwamba tangazo la kizuizi cha bahari dhidi ya Saudi Arabia na vikosi vya silaha vya Yemen limefungua mstari mpya katika mvutano wa kikanda na kuongeza hatari zinazoikabili soko la nishati duniani.

Gazeti lilisisitiza kwamba tishio la kulenga meli za mafuta kwenye mlango wa Bab-el-Mandeb, hata bila mashambulizi kutokea, linaweza kuzuia makampuni ya usafirishaji na bima kutoka kwenye njia hii, na hivyo kuvuruga mtiririko wa biashara ya baharini na mauzo ya nishati.

Washington Times iliongeza kwamba usumbufu wowote katika mauzo ya mafuta ya Saudi Arabia, kama mauzaji mkubwa wa mafuta ghafi duniani, unaweza kuathiri moja kwa moja uchumi wa Marekani na, kwa kuongeza bei ya mafuta na nishati, kuweka shinikizo zaidi kwenye masoko ya dunia.

Katika muendelezo wa ripoti hiyo imeelezwa kwamba athari za hali hii hazipunguki na mashambulizi yanayoweza kutokea tu, bali wasiwasi wa kiusalama unaweza kulazimisha makampuni ya usafirishaji wa baharini kuepuka kupitia eneo hili, jambo ambalo litasababisha kuongezeka kwa gharama za usafirishaji, bima na usafirishaji wa mafuta.

Mwishoni, Washington Times ilihitimisha kwamba kufungwa kwa mlango wa Bab-el-Mandeb kivitendo kutaondoa moja ya njia mbadala muhimu zaidi za mauzo ya mafuta ya nchi za Ghuba ya Uajemi na kunaweza kuzidisha mgogoro wa usambazaji na hatari katika masoko ya nishati duniani.