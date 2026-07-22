Al-Hayya kwa wakaliaji: Sisi ndio wamiliki wa dhamana ya Palestina

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Khalil al-Hayya, mkuu mpya wa ofisi ya kisiasa ya harakati ya Hamas, katika ujumbe mfupi aliwatishia wakaliaji.

Aliongeza: Tunawaambia wakaliaji kwamba sisi ndio wamiliki wa dhamana ya Palestina.

Mkuu wa ofisi ya kisiasa ya Hamas alipowahutubia Wazayuni alisema: Kuuawa kwa watoto wetu wala kushuhudia kwa viongozi na makamanda wetu hakutatutisha wala hakutatufanya tuwe na woga.

Al-Hayya katika mazungumzo na viongozi wa makundi ya Palestina: Kufanikisha umoja wa kitaifa ni kipaumbele cha mbele cha Hamas

Kwa upande mwingine, viongozi kadhaa wa makundi ya upinzani ya Palestina katika mazungumzo tofauti ya simu waliwapongeza Khalil al-Hayya kwa kuchaguliwa kwake kama mkuu wa ofisi ya kisiasa ya Harakati ya Kiislamu ya Upinzani Hamas na imani ambayo wanachama wa harakati hiyo walimpa.

Katika muktadha huu, Khalil al-Hayya alifanya mazungumzo ya simu na Jamil Mazhar, naibu katibu mkuu wa Ligi ya Watu kwa Ukombozi wa Palestina; Mohammed Dahlan, mkuu wa mrengo wa Mageuzi ya Kidemokrasia ndani ya FATAH; Bassam as-Salihi, katibu mkuu wa Chama cha Watu wa Palestina; na Jibril ar-Rajub, mjumbe wa Kamati Kuu ya harakati ya FATAH.

Katika mazungumzo hayo, al-Hayya alisisitiza kwamba kufanikisha umoja wa taifa la Palestina kiko juu ya orodha ya vipaumbele ambavyo yeye na uongozi wa Hamas watajitahidi kuvifikia katika kipindi kijacho.