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Al-Hayya kwa wakaliaji: Sisi ndio wamiliki wa dhamana ya Palestina

22 Julai 2026 - 08:35
Msimbo wa Habari: 1843397
Source: ABNA
Al-Hayya kwa wakaliaji: Sisi ndio wamiliki wa dhamana ya Palestina

Mkuu mpya wa ofisi ya kisiasa ya harakati ya Hamas katika ujumbe mfupi aliwatishia wakaliaji.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Khalil al-Hayya, mkuu mpya wa ofisi ya kisiasa ya harakati ya Hamas, katika ujumbe mfupi aliwatishia wakaliaji.

Aliongeza: Tunawaambia wakaliaji kwamba sisi ndio wamiliki wa dhamana ya Palestina.

Mkuu wa ofisi ya kisiasa ya Hamas alipowahutubia Wazayuni alisema: Kuuawa kwa watoto wetu wala kushuhudia kwa viongozi na makamanda wetu hakutatutisha wala hakutatufanya tuwe na woga.

Al-Hayya katika mazungumzo na viongozi wa makundi ya Palestina: Kufanikisha umoja wa kitaifa ni kipaumbele cha mbele cha Hamas

Kwa upande mwingine, viongozi kadhaa wa makundi ya upinzani ya Palestina katika mazungumzo tofauti ya simu waliwapongeza Khalil al-Hayya kwa kuchaguliwa kwake kama mkuu wa ofisi ya kisiasa ya Harakati ya Kiislamu ya Upinzani Hamas na imani ambayo wanachama wa harakati hiyo walimpa.

Katika muktadha huu, Khalil al-Hayya alifanya mazungumzo ya simu na Jamil Mazhar, naibu katibu mkuu wa Ligi ya Watu kwa Ukombozi wa Palestina; Mohammed Dahlan, mkuu wa mrengo wa Mageuzi ya Kidemokrasia ndani ya FATAH; Bassam as-Salihi, katibu mkuu wa Chama cha Watu wa Palestina; na Jibril ar-Rajub, mjumbe wa Kamati Kuu ya harakati ya FATAH.

Katika mazungumzo hayo, al-Hayya alisisitiza kwamba kufanikisha umoja wa taifa la Palestina kiko juu ya orodha ya vipaumbele ambavyo yeye na uongozi wa Hamas watajitahidi kuvifikia katika kipindi kijacho.

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