Kupanda kwa gharama za usafirishaji kutokana na kuzingirwa kwa bandari za Saudi Arabia na Yemen

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Reuters, kufuatia tangazo la kuzingirwa kwa bandari za Saudi Arabia na vikosi vya silaha vya Yemen, makampuni kadhaa ya Asia yanachunguza njia mbadala za usafirishaji wa baharini ili kudumisha mtiririko wa uagizaji wa mafuta ghafi.

Kwa mujibu wa ripoti hii, makampuni haya yanachunguza usafirishaji wa mafuta ya Saudi kutoka bandari ya Yanbu kwenye pwani ya Bahari Nyekundu kupitia Mfereji wa Suez na kisha kuzunguka bara la Afrika ili kupeleka mizigo hadi lengo la mwisho.

Reuters iliripoti kwa kunukuu vyanzo vinavyofahamika kwamba kutumia njia hii mbadala, ikilinganishwa na njia ya kawaida ya mauzo ya mafuta kutoka bandari ya Yanbu kuelekea mashariki kupitia Bahari ya Arabia, inaongeza muda wa usafirishaji hadi wiki nne.

Shirika hili la habari pia lilisisitiza kwamba kuchagua njia ya kuzunguka Afrika kutaongeza kwa kiasi kikubwa gharama za usafirishaji na mauzo ya Saudi Arabia na inaweza kuathiri bei ya mwisho ya shehena za mafuta kwa wanunuzi wa Asia.

Inafaa kumbuka kwamba kufuatia kuenea kwa habari kuhusu kuzingirwa kwa bahari ya Saudi Arabia katika Bahari Nyekundu na Bab-el-Mandeb, bei ya mafuta ilipanda na mikataba ya muda ya mafuta ya Brent iliongezeka kwa dola 1.12, kufikia dola 89.22 kwa pipa. Pia mikataba ya muda ya mafuta ya Amerika iliongezeka kwa senti 74, kufikia dola 83.23 kwa pipa.