Kukubali kwa Trump kuipatia Saudi Arabia miundombinu ya kurutubisha urani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al Jazeera, tovuti ya habari ya The Wall Street Journal katika ripoti yake ilifichua kwamba Donald Trump, Rais wa Marekani, katika mabadiliko ya wazi na kwa kupuuza madai yake ya awali, ametangaza ridhaa yake ya mwisho kwa mkataba mkubwa na wa muda mrefu wa nyuklia na Saudi Arabia.

Kwa mujibu wa ripoti hii, makubaliano haya ya miaka 30, ambayo yanaingiza kiasi kikubwa cha mabilioni ya dola katika mifuko ya makampuni ya mkandarasi ya Marekani, kivitendo yataleta Riyadh karibu na klabu ya nchi zenye uwezo wa «kurutubisha urani».

Katika ripoti hii imeelezwa kwamba Chris Wright, Waziri wa Nishati wa Marekani, na Abdulaziz bin Salman, Waziri wa Nishati wa Saudi, wamepewa jukumu la kutia saini hati ya makubaliano haya, ambayo kivitendo yanatumia «nyuklia ya kiraia» kama kifuniko cha kuendeleza teknolojia nyeti.

Washington inadai kwamba uangalizi huu unafunga njia kwa matumizi ya kijeshi, lakini wataalamu wa masuala ya kimkakati wanaamini kwamba hatua hii ni hatua nyingine katika kuelekea «kuchafuka kwa nyuklia» katika Asia Magharibi na jaribio la kupinga nguvu ya ulinzi ya Iran.