Momeni: Wanachama wa BRICS watetee mamlaka ya nchi na sheria za kimataifa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Eskandar Momeni, Waziri wa Mambo ya Ndani, katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya ndani wa nchi wanachama wa BRICS kuhusu "Kupunguza hatari za majanga ya asili", baada ya kushukuru serikali ya India kwa kuandaa mkutano huo na pia juhudi za wataalam wa nchi wanachama katika kuandaa hati za mkutano huu, alisema: ulimwengu wa leo unakabiliwa na hatari kama vile mabadiliko ya tabia nchi, majanga ya asili, milipuko ya magonjwa, udhaifu wa miundombinu muhimu na migogoro mingine inayojitokeza; vitisho vinavyoathiri usalama, maendeleo na ustawi wa mataifa kwa wakati mmoja, na kukabiliana navyo kunafanya ushirikiano wa kimataifa kuwa wa lazima usioepukika.

Aliporejelea uwezo wa BRICS kama moja ya mifumo muhimu ya ushirikiano kati ya uchumi unaoibukia, aliongezea: BRICS inaweza kuwa mfano mzuri wa kuimarisha uwezo wa kukabiliana, kubadilishana uzoefu na kuimarisha ushirikiano wa vitendo katika uwanja wa usimamizi wa majanga na kupunguza hatari za maafa.

BRICS ifanye shambulio dhidi ya nchi na mashambulizi kwa raia

Momeni akirejelea uvamizi dhidi ya eneo la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alisema: ukiukwaji wa uadilifu wa eneo la nchi, uharibifu mkubwa wa miundombinu, vituo vya nishati, maeneo ya makazi, shule, hospitali na maeneo mengine ya kiraia, pamoja na mauaji ya wanawake, watoto na wazee, ni dhihirisho la wazi la kupuuza hati za kimataifa ikiwa ni pamoja na Mkataba wa Umoja wa Mataifa.

Alielezea matumaini kwamba wanachama wa BRICS ndani ya mfumo wa kanuni za msingi za sheria ya kimataifa na Mkataba wa Umoja wa Mataifa, wakilaani vitendo hivi, wachukue msimamo wazi na thabiti wa kupinga uvamizi, ukiukaji wa mamlaka ya nchi, mashambulizi kwa raia na uharibifu wa miundombinu muhimu.

Waziri wa Mambo ya Ndani alisisitiza: Sauti moja na thabiti ya BRICS katika kutetea sheria ya kimataifa, kuheshimu mamlaka ya kitaifa ya nchi na kupinga matumizi ya nguvu, itakuwa ujumbe muhimu kwa jamii ya kimataifa na itachangia katika kuimarisha amani, usalama na utulivu wa kimataifa. Mtazamo huu unalingana kikamilifu na roho ya ushirikiano, umoja wa kimataifa, kuheshimiana na maendeleo ya pamoja ambayo BRICS inasisitiza.