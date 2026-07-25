Uungaji mkono wa upinzani wa Iraki kwa mkakati wa Woyemen wa kufunga mlango wa Bab el-Mandeb

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Abu al-Ala al-Walai, Katibu Mkuu wa vikosi vya «Sayyid al-Shuhada» vya Iraki, katika ujumbe wake wa Twitter alisema kwamba falsafa ya kuzuia haikomei kwenye silaha za nyuklia tu; bali Mwenyezi Mungu amewapa mataifa ya eneo hilo nafasi ya kijiografia ambayo inawapa ushawishi wa kipekee kwenye mishipa mikuu ya biashara ya dunia.

Aliendelea kusema kwamba ikiwa njia zote za maisha zimefungwa kwa watu wa Yemen, wana haki ya kufunga mlango wa Bab el-Mandeb ili ulimwengu usikie kwamba watu wa Yemen hawataifa kimya kimya.

Al-Walai, akiwaambia wavamizi wa Saudia, alisema: Malizeni mzingo wa Yemen ili mlango huo ubaki wazi kwenu. Mkiongeza shinikizo dhidi ya Yemen, njia ya mlango huo pia itawabana kwenu.