Ukosoaji wa Nabih Berri kuhusu kuendelea kwa uchokozi wa Israel licha ya kutiwa saini kwa makubaliano

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Manar, Nabih Berri, Spika wa Bunge la Lebanon, alisisitiza kwamba kinachotokea katika eneo la Zutar Magharibi ni ushahidi wa kuendelea kwa hali tata ya sasa.

Aliongeza: Wakati uchokozi wa Israel ukiendelea, wakazi wa eneo hili walingoja kwa siku kadhaa ili waweze kuingia katika vijiji vyao kwa muda.

Berri alisema wazi: Katika kivuli cha ukiukwaji unaoendelea wa makubaliano ya kusitisha mapigano na uchokozi wa Israel, ni muda gani unahitajika kwa Wazayuni kuondoka kabisa katika ardhi ya Lebanon na warudishi wakazi wa kusini mwa nchi kwenye nyumba zao?

Inafaa kumbuka kwamba makubaliano hayo hayakusimamisha uchokozi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon bali pia yanaimarisha na kuthibitisha msimamo wa uvamizi wa utawala huo katika ardhi ya Lebanon.