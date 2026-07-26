Kukatisha tamaa kwa Tel Aviv kuhusu "vita vya vyombo vya habari" na kushindwa kwa Amerika dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Rai al-Yaum, TV ya Kikanisa 12 ya utawala wa Kizayuni iliandika kwamba Tel Aviv imeingia katika kukata tamaa na kuchanganyikiwa kuhusu mienendo ya vita vya Amerika dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kuchanganyikiwa huku kuna sababu kuu mbili: kwanza, mashambulizi ya Amerika, kwa sababu ya ukosefu wa ukali wa kutosha, hayakuweza kuifanya Iran isalimu amri; na pili, Tel Aviv imeachwa nje ya mchakato wa kufanya maamuzi katika eneo hili.

Katika muktadha huo, mchambuzi wa masuala ya kijeshi wa gazeti la "Maariv" akitoa maelezo kutoka kwa vyanzo vya usalama vinavyofahamu, anasema: "Awamu hii ya migogoro inazidi kufanana na "udanganyifu wa kimedia" ambao mipango halisi ya kimkakati ndani yake ni chache sana."

Mchambuzi huyo wa Kizayuni, akizingatia kuongezeka kwa idadi ya mashambulizi ya jeshi la Amerika dhidi ya Iran katika wiki mbili zilizopita, aliandika kwamba, hata hivyo, Wairani walifanikiwa kugeuza mlinganyo kwa manufaa yao na sasa wamekuwa kigezo kinachotegemea uchumi wa dunia. Iran imefunga Mlango-Bahari wa Hormuz na kwa msaada wa vikosi vya kikandarasi nchini Yemen, inajiandaa pia kwa kufunga Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab. Kwa upande mwingine, Wamarekani wanapigana vita vya kujihami vya kuchelewa katika maeneo ya kusini na magharibi mwa Iran.

Wazayuni wanaamini kwamba pamoja na wingi huu wa mashambulizi, hatua hizi hazitasababisha mabadiliko ya utawala nchini Iran, kusitishwa kwa mpango wa nyuklia, na kufunguliwa tena kwa Mlango-Bahari wa Hormuz.

Kwa mujibu wa vyanzo vya Tel Aviv, Wamarekani wanahitaji aina fulani ya maonyesho ya kijeshi na kujifanya kufanya shambulizi kubwa, kwa matumaini kwamba onyesho hili litakuwa na athari na kubadili hali dhidi ya Iran. Lakini kwa kukosekana kwa mpango wa vita na kukosekana kwa vikosi vya ardhini kwa ajili ya kuingia katika vituo vya mpango wa nyuklia, au kuingia katika eneo la Hormuz kwa udhibiti wa ardhi na kuzuia kuzingirwa kwa bahari, haionekani kwamba Wamarekani wako tayari kwa hatua kubwa na zenye nguvu za kugonga Iran.