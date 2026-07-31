Maariv: Mwisho wa Wanajeshi wa Marekani Kutoka Kuwait ni Ushindi wa Kihistoria kwa Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu vyanzo vya Kipalestina, gazeti la Kiebrania la Maariv katika ripoti yake lilikiri: Mwisho wa wanajeshi wa Marekani kutoka Kuwait kutokana na mashambulizi ya Iran, inachukuliwa kuwa ushindi wa kihistoria kwa Tehran.

Katika sehemu nyingine ya ripoti ya Maariv imeelezwa: Mwisho wa wanajeshi wa Marekani kutoka Kuwait ni utangulizi wa kuondoka kwa wanajeshi wa nchi hiyo kutoka kambi zao katika eneo hilo, ambayo ni moja ya masharti ya Tehran kwa kudhibiti eneo la Ghuba ya Uajemi.

Gazeti la "Wall Street Journal" hivi karibuni liliripoti kwa kunukuu maafisa wa Marekani kwamba Marekani inakagua upya kiwango na upana wa uwepo wake wa kijeshi nchini Kuwait.

Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti hili la Marekani, Pentagoni ilikuwa inachunguza suala la kupunguza wanajeshi wa Marekani nchini Kuwait hata kabla ya kuanza kwa vita na Iran, lakini baada ya mashambulizi ya Iran kwenye kambi za Marekani, imepunguza uwepo wa kijeshi wa Washington katika nchi hiyo kwa lengo la kupunguza hatari na udhaifu wa wanajeshi wa Marekani.