Khodjastepour: Fundo la kizuizi cha bahari litatatuliwa kwa njia ya kijeshi

ABNA: Alireza Khodjastepour, Naibu Mwenyekiti wa Jumuiya ya Kiislamu ya Wahandisi, katika mahojiano alichambua tabia za hivi karibuni za Rais wa Marekani na kusisitiza kwamba hakuna uhalifu wowote usiotarajiwa kutoka kwa adui, lakini adui anaogopa majibu ya vikosi vya silaha vya Iran.

Mwanaharakati huyu wa kisiasa aliendelea kubainisha kwamba sababu za kujiondoa kwa Trump katika misimamo yake ni mbili: anajua kwamba majibu ya vikosi vya silaha yatakuwa makali na yenye ufanisi, na pia anataka kutumia chombo hiki kwenye meza ya mazungumzo dhidi ya wanadiplomasia wetu ili kututisha.

Khodjastepour alisisitiza zaidi: "Trump kila mara wakati masoko ya kimataifa yanapofunguliwa, anajiondoa katika uamuzi wake na baada ya hapo anatutisha tena."

Alisisitiza: "Ni lazima tutoke katika mzunguko huu, tubadilishe hesabu za adui, na tuendelee na vita kwa kutumia hesabu zetu wenyewe."

Naibu Mwenyekiti wa Jumuiya ya Kiislamu ya Wahandisi pia aliongeza: "Kupanda kwa bei ya mafuta kunasababisha kupanda kwa bei ya petroli Amerika, na suala hili linaonyesha umuhimu wa kufungwa kwa Mlango wa Hormuz."

Khodjastepour, akisisitiza kwamba ili kukabiliana na kizuizi cha bahari cha Marekani ni lazima kufanywa operesheni za kijeshi, alisema: "Njia ya kukabiliana na adui ni upinzani na uimara wa watu na maafisa."