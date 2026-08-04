CBS: Hakuna mazungumzo mapya yaliyopangwa na Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, kituo cha televisheni cha CBS pia kimenukulu maafisa wa Marekani na kukanusha madai ya Donald Trump, rais wa Marekani, kuhusu mashauriano kati ya Washington na Tehran.

Kwa mujibu wa taarifa ya chombo hiki cha habari, maafisa wa Marekani walisema kwamba licha ya madai ya Trump, hakuna mazungumzo mapya yaliyopangwa na Iran. Mawasiliano yanaendelea kupitia wapatanishi.

Hali ni hivyo huku vyanzo vya Pakistan hapo awali vilivyoiambia shirika la habari la Anatolia kwamba bado "hakuna muda au mahali" palipokubaliwa kwa ajili ya kuanza tena mazungumzo kati ya Iran na Marekani.

Kwa upande mwingine, Ismail Baghaee, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kuhusu kukamilisha mashauriano na Oman, alisema: "Ili kuepuka utata, lazima niseme kwamba sisi sasa hatuna mazungumzo na Marekani; mazungumzo ni pamoja na Oman; ni juu ya kufikia makubaliano juu ya njia ambayo itahakikisha usalama wa meli kupitia Mlango wa Hormuz. Jitihada zetu ni kwamba katika fursa ya kwanza, kwa kushauriana na kushirikiana na Oman, tuamue njia ambayo kwa kawaida itakuwa ya muda, na kwa msingi huo tuweze kuhakikisha usalama wa meli katika Mlango wa Hormuz. Mazungumzo haya ni ya nchi mbili, kati ya serikali hizo mbili za pwani. Mazungumzo na Oman yatazingatia Mlango wa Hormuz, na masuala yanayohusu Iran na Marekani, tutaona katika hatua za baadaye hali itaelekea upande gani."