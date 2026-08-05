Tukio la usalama baharini kusini-mashariki mwa Aden

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari ABNA kwa kunukuu tovuti ya Shirika la Uendeshaji Biashara ya Baharini la Uingereza (UKMTO), London leo Jumatano iliripoti tukio la usalama baharini katika maili 95 za baharini kusini-mashariki mwa Aden nchini Yemen.

Kulingana na taarifa kwenye tovuti hii, Idara ya Uendeshaji Biashara ya Baharini ya Uingereza inadai: Imepokelewa ripoti ya tukio katika maili 95 za baharini kusini-mashariki mwa Aden (Yemen). Nahodha wa tanki aliripoti kwamba alisikia mlipuko mkubwa karibu na meli.

Tovuti hii iliongeza: Wafanyakazi wote wako salama kabisa na hali yao imethibitishwa. Hakuna athari yoyote ya kimazingira iliyoripotiwa, na mamlaka zinachunguza suala hilo. Meli zinashauriwa kusafiri kwa tahadhari na kuripoti shughuli yoyote ya tuhuma kwa UKMTO.